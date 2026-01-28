Main Menu

अजित पवार के निधन पर सीएम नीतीश ने जताया शोक, कहा- महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अहम योगदान

Edited By Harman, Updated: 28 Jan, 2026 12:00 PM

Baramati Plane Crash : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के बारामती जिले में हुए हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

Baramati Plane Crash : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के बारामती जिले में हुए हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह विमान हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और मैं इस घटना से मर्माहत हूं।"

मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, "अजित पवार एक कर्मठ एवं कुशल राजनेता थे। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अहम योगदान था। वे मृदुभाषी, बेहद मिलनसार एवं लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे।। उनके निधन से न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है।"

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति और उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

