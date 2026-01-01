दिल्ली में फ्लैट, 10 गाय और एक कार...जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार?

Main Menu

Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Jan, 2026 12:34 PM

CM Nitish Kumar Assets: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की चल एवं अचल संपत्ति का कुल मूल्य 1.65 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 68,455 रुपये अधिक है। यह जानकारी उनके द्वारा दिए गए संपत्ति के विवरण से मिली है।

कई मंत्री, मुख्यमंत्री से अधिक संपत्ति के मालिक

बिहार सरकार की वेबसाइट पर बुधवार को मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा अपलोड किया गया। इसके अनुसार, मुख्यमंत्री के पास 20,552 रुपये नकद हैं, जबकि विभिन्न बैंकों में उनकी जमा राशि करीब 57,800 रुपये है। नीतीश कुमार सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि सभी कैबिनेट मंत्री प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करें। कई मंत्री, मुख्यमंत्री से अधिक संपत्ति के मालिक हैं। कैबिनेट सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर अपलोड विवरण के अनुसार, मुख्यमंत्री के पास लगभग 17.66 लाख रुपये की चल संपत्ति और 1.48 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनके नाम पर दिल्ली के द्वारका स्थित एक सहकारी आवास समिति में एक आवासीय फ्लैट है।

मुख्यमंत्री के पास 10 गायें और 13 बछड़े

वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री की कुल संपत्ति 1.64 करोड़ रुपये थी। संपत्ति विवरण के अनुसार, उनके पास 10 गायें और 13 बछड़े हैं। वहीं, मुख्यमंत्री के पास 11.32 लाख रुपये मूल्य की एक कार भी है। घोषणा के अनुसार, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास 1.35 लाख रुपये नकद हैं, जबकि उनकी पत्नी कुमारी ममता के पास 35,000 रुपये नकद हैं। चौधरी के पास चार लाख रुपये मूल्य की एक राइफल भी है। उनकी अचल संपत्ति में गैर-कृषि भूमि शामिल है, जिसका मूल्य 4.91 करोड़ रुपये है। दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास 48.46 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति है। उनके पास 77,181 रुपये कीमत का एक रिवॉल्वर भी है। संपत्ति विवरण घोषित करने वाले अन्य मंत्रियों में मंगल पांडेय (स्वास्थ्य), विजय कुमार चौधरी (संसदीय कार्य), लेशी सिंह (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण), जमा खान (अल्पसंख्यक कल्याण), मदन सहनी (सामाजिक कल्याण), दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी शामिल हैं। 

