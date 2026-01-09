बिहार में ठंड और कोहरे का डबल अटैक: 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 दिन राहत नहीं!

राज्य में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि कई इलाकों में Cold Day Condition बनी रहेगी।

Bihar Weather Update: राज्य में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि कई इलाकों में Cold Day Condition बनी रहेगी। इसके साथ ही सुबह और रात के समय Dense Fog लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है।

मौसम विभाग की ओर से आज 32 जिलों में Orange Alert जारी किया गया है, जिससे ठंड का असर और गंभीर होने की संभावना जताई गई है।

जिन जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका शामिल हैं। इन जिलों में दिनभर धूप कमजोर रहने और तापमान सामान्य से नीचे रहने की आशंका जताई गई है।

मौसम विभाग ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के कुछ इलाकों में Very Dense Fog छा सकता है।

ऐसे में वाहन चालकों और आम लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

एक हफ्ते तक राहत नहीं, ठंड का दौर रहेगा जारी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हिंद महासागर में बन रही Severe Cyclonic Conditions, ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय Jet Stream और हिमालयी क्षेत्रों में जारी Snowfall के कारण ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं।

इसका असर यह होगा कि अगले एक सप्ताह तक सुबह-शाम घना कोहरा बना रहेगा और कम से कम तीन दिनों तक कोल्ड डे जैसी स्थिति कई जिलों में देखने को मिल सकती है।

मकर संक्रांति पर भी ठिठुरन, तापमान में बड़ी गिरावट

इस बार Makar Sankranti 2026 कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच मनाए जाने के आसार हैं। गुरुवार को पूरे राज्य में सर्द हवाओं का जबरदस्त असर देखने को मिला। दोपहर में निकली हल्की धूप भी राहत नहीं दे सकी।

दरभंगा में Severe Cold Day, जबकि छपरा और वाल्मीकिनगर में Cold Day Condition दर्ज की गई। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है।