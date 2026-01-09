Main Menu

बिहार में ठंड और कोहरे का डबल अटैक: 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 दिन राहत नहीं!

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Jan, 2026 09:21 AM

cold day and dense fog alert issued

राज्य में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि कई इलाकों में Cold Day Condition बनी रहेगी।

Bihar Weather Update: राज्य में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि कई इलाकों में Cold Day Condition बनी रहेगी। इसके साथ ही सुबह और रात के समय Dense Fog लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है।

Cold Day Alert | Dense Fog Warning

मौसम विभाग की ओर से आज 32 जिलों में Orange Alert जारी किया गया है, जिससे ठंड का असर और गंभीर होने की संभावना जताई गई है।

32 जिलों में Orange Alert, सर्द हवाओं से बढ़ी परेशानी

जिन जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका शामिल हैं। इन जिलों में दिनभर धूप कमजोर रहने और तापमान सामान्य से नीचे रहने की आशंका जताई गई है।

अगले 3 घंटे बेहद अहम, घना से बहुत घना कोहरा

मौसम विभाग ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के कुछ इलाकों में Very Dense Fog छा सकता है।

Orange Alert | Severe Cold

ऐसे में वाहन चालकों और आम लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

एक हफ्ते तक राहत नहीं, ठंड का दौर रहेगा जारी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हिंद महासागर में बन रही Severe Cyclonic Conditions, ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय Jet Stream और हिमालयी क्षेत्रों में जारी Snowfall के कारण ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं।

Fog Alert | Visibility Low

इसका असर यह होगा कि अगले एक सप्ताह तक सुबह-शाम घना कोहरा बना रहेगा और कम से कम तीन दिनों तक कोल्ड डे जैसी स्थिति कई जिलों में देखने को मिल सकती है।

मकर संक्रांति पर भी ठिठुरन, तापमान में बड़ी गिरावट

इस बार Makar Sankranti 2026 कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच मनाए जाने के आसार हैं। गुरुवार को पूरे राज्य में सर्द हवाओं का जबरदस्त असर देखने को मिला। दोपहर में निकली हल्की धूप भी राहत नहीं दे सकी।

Weather Update | Winter Spell

दरभंगा में Severe Cold Day, जबकि छपरा और वाल्मीकिनगर में Cold Day Condition दर्ज की गई। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है।

