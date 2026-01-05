मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड का कहर: पारा 8.1°C तक लुढ़का, 7 जनवरी तक कक्षा 8 तक के स्कूल बंद

मुजफ्फरपुर जिले में भीषण सर्दी और शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। उत्तर-पश्चिमी बर्फीली हवाओं के साथ तापमान में तेज गिरावट से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

Muzaffarpur Weather Today: मुजफ्फरपुर जिले में भीषण सर्दी और शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। उत्तर-पश्चिमी बर्फीली हवाओं के साथ तापमान में तेज गिरावट से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान मात्र 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह गया। दिन-रात के तापमान में बड़ा अंतर ठंड की तीव्रता को और बढ़ा रहा है।

बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला

कड़ाके की ठंड और उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 7 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही, ठंड और कोहरे की स्थिति पर नजर रखने के लिए कई अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र और पूसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। पूरे बिहार में शीतलहर का असर बढ़ने के आसार हैं, इसलिए लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन

जिले में 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी पछुआ हवाएं सर्दी को और तीखा बना रही हैं। लोग अब गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने शहर के मुख्य चौक-चौराहों और ग्रामीण इलाकों में तुरंत अलाव जलाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए सिविल सर्जन को सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एपीएचसी) में जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घर से बाहर निकलते समय पूरा सावधानी बरतें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें तथा सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। ठंड का यह दौर अभी कुछ दिन और जारी रहने के संकेत हैं।