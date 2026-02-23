9 साल के मासूम की निर्मम हत्या, बोरी में बंद मिली फरमान की लाश; इलाके में दहशत

कमालपुर बिथरौल में एक 9 वर्षीय मासूम, मो. फरमान की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है। अपराधियों ने बच्चे की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके शव को बोरी में बंद कर घर के समीप जलावन के ढेर के पास फेंक दिया। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर...

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां कमालपुर बिथरौल खजुबानी टोला में एक 9 वर्षीय मासूम मो. फरमान की अज्ञात अपराधियों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। बच्चे का शव घर से महज 50 मीटर की दूरी पर एक बोरी में ठूंसा हुआ पाया गया, जिसे अपराधियों ने जलावन के ढेर के पास फेंक दिया था। इस नृशंस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल है।

हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश

परिजनों को जब काफी देर तक बच्चा नहीं मिला, तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। रविवार को जब शव बोरी में मिला, तो परिजनों के होश उड़ गए। बच्चे के गले पर स्पष्ट रूप से गहरे चोट के निशान मौजूद हैं, जो प्रथम दृष्टया गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि करते हैं। अपराधियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे बोरी में बंद किया और सुनसान स्थान पर फेंक दिया।

पुलिस और एफएसएल की जांच

घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ (वेस्ट) सुचित्रा कुमारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, ताकि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जा सकें।आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

ग्रामीणों में भारी आक्रोश

इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।

