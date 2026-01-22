VIDEO: डंपर और ट्रक में हुई भीषण टक्कर..3 लोगों की मौत

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Jan, 2026 03:25 PM
#Kishanganj #Accident #Bihar #RoadAccident #BiharNews #TruckAccident
किशनगंज में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और डंपर की आमने सामने की भिड़ंत में दोनों वाहन अचानक धु धु कर जल उठे। इस हादसे में आग लग जाने से दोनों वाहनों में सवार दो ट्रक चालक...
Kishanganj accident: किशनगंज में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और डंपर की आमने सामने की भिड़ंत में दोनों वाहन अचानक धु धु कर जल उठे। इस हादसे में आग लग जाने से दोनों वाहनों में सवार दो ट्रक चालक और खलासी क्लीनर जिंदा जल गए। दरअसल पूरी घटना जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-327 ई पर हुई, जहां आमने सामने से आ रहे ट्रक और डंपर की जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई...