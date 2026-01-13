बिहार में सनसनीखेज वारदात! बीड़ी के लिए 60 साल की बुज़ुर्ग महिला की पीट-पीटकर हत्या, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस

सुपौल: बिहार के सुपौल से दर्दनाक और दिल को झकझोर कर देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहां बीड़ी नहीं देने की बात को लेकर दो नशे में धुत युवकों ने 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत...

सुपौल: बिहार के सुपौल से दर्दनाक और दिल को झकझोर कर देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहां बीड़ी नहीं देने की बात को लेकर दो नशे में धुत युवकों ने 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।



मिली जानकारी के अनुसार, घटना रविवार रात करीब नौ बजे छतरपुर थाना क्षेत्र के लालगंज तिलाठी स्थित सरदार टोला की है। मृतक महिला की पहचान 65 वर्षीय सुगिया देवी के रुप में हुई है। महिला के पोता किराना का दुकान चलाता था। रात को नशे में धुत दो युवक उसकी दुकान पर पहुंचे और बीड़ी मांगने लगे। वृद्धा के पोता सत्यम ने बीड़ी नहीं होने की बात कही, तो दोनों युवकों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं जब वृद्धा अपने पोते का बचाव करने आई तो दोनों नशेड़ी युवकों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरु कर दिया।। वही इससे वृद्धा की मौके पर ही जान चली गई। आरोपी युवक आशीष और सौरभ मौके से भाग गए।

छातापुर थानाध्यक्ष प्रमोद झा अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन मेंं जुट गई। पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है।