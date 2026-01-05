"ओवैसी को सनसनी फैलाने की आदत है"... AIMIM प्रमुख को लेकर ऐसा क्यों बोले बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल?

दिलीप जायसवाल ने कहा कि ओवैसी "सनसनीखेज खबरों के लिए जाने जाते हैं" और मजाक में कहा कि AIMIM नेता अब "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देते हुए" दिख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी...

Bihar News: बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने रविवार को कहा कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) को सनसनी फैलाने की आदत है, जब उन्होंने भारत-पाकिस्तान और अमेरिका-वेनेजुएला की स्थिति के बीच तुलना करने की कोशिश की।



"ओवैसी सनसनीखेज खबरों के लिए जाने जाते हैं"

दिलीप जायसवाल ने कहा कि ओवैसी "सनसनीखेज खबरों के लिए जाने जाते हैं" और मजाक में कहा कि AIMIM नेता अब "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देते हुए" दिख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी सलाह पर विचार करेंगे।" यह टिप्पणी तब आई जब ओवैसी ने BMC चुनावों के लिए मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए, ट्रंप-युग की अमेरिकी सेनाओं द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ने की खबरों का जिक्र किया। उन्होंने मांग की कि भारतीय प्रधानमंत्री को भी मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के 'मास्टरमाइंड' को वापस लाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए।



मोदी जी, जब ट्रंप मादुरो को उठवा सकते हैं तो आप क्यों नहीं- ओवैसी

ओवैसी ने कहा, "आज हमने सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेनाओं ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया और उन्हें उनके देश से अमेरिका ले गए। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनके अपने देश से अगवा कर सकते हैं, तो आप (प्रधानमंत्री मोदी) भी पाकिस्तान जाकर 26/11 के आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं।" एक आधिकारिक X पोस्ट में, ओवैसी ने कहा, "अगर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को वहां से उठा सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से क्यों नहीं उठा सकते?"



ओवैसी के बयान पर सभी पार्टियों में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुईं। बीजेपी और उसके सहयोगियों के नेताओं ने इस तुलना को बढ़ा-चढ़ाकर बताया और भड़काऊ कहा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर चर्चा करते समय राजनीतिक संयम बरतने का आग्रह किया।