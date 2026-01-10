एम्स-पटना में 43 लाख का गबन, चीफ कैशियर गिरफ्तार; जानें क्या है मामला?

पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मुख्य खजांची को धन के गबन के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, खजांची अनुराग अमन पर एम्स-पटना के खातों से लगभग 43 लाख रुपए के गबन का आरोप है।

यह गिरफ्तारी एम्स के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राज कुमार जलान द्वारा सात जनवरी को फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई। पटना सिटी पश्चिम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भानु प्रताप सिंह ने कहा, “मामले की जांच जारी है।” अधिकारियों ने बताया कि एम्स ने अनुराग अमन को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।