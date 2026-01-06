Fake TTE arrested Bihar: यात्रियों से पैसे लेते फर्जी TTE Arrest, ऐसे खुली पोल..VIDEO

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Jan, 2026 03:24 PM
Fake TTE arrested Bihar: यात्रियों की सतर्कता और रेलवे की संयुक्त कार्रवाई से पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर बरौनी रेलखंड पर मैसूर से दरभंगा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन से एक फर्जी टीटीई को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन में एक व्यक्ति खुद को टिकट जांच स्टाफ बताकर यात्रियों से टिकट मांग रहा था। इतना ही नहीं टिकट न होने की स्थिति में वह यात्रियों से अवैध रूप से पैसे की मांग भी कर रहा था यह मामला तब उजागर हुआ जब यात्रियों ने उसकी गतिविधियों पर शक जताते हुए असली ड्यूटी पर तैनात टिकट निरीक्षक को इसकी सूचना दी..देखते ही देखते यह घटना चर्चा का विषय बन गई और रेल प्रशासन की सतर्कता भी सामने आई...