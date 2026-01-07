Main Menu

  • वैशाली में बड़ा हादसा, ईंट भट्ठे की चिमनी में हुआ ब्लास्ट...कई मजदूर घायल; मचा हड़कंप

Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Jan, 2026 11:17 AM

five people were injured when a brick kiln chimney exploded in vaishali

Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले में मंगलवार को एक ईंट-भट्ठे की चिमनी में विस्फोट होने से पांच लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुरा गांव में उस समय हुई, जब नवनिर्मित चिमनी का उद्घाटन किया...

Vaishali News: बिहार के वैशाली जिले में मंगलवार को एक ईंट-भट्ठे की चिमनी में विस्फोट होने से पांच लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुरा गांव में उस समय हुई, जब नवनिर्मित चिमनी का उद्घाटन किया जा रहा था।

पांच लोग घायल

पुलिस अधीक्षक (SP) ललित मोहन शर्मा ने बताया कि चिमनी में उद्घाटन के दौरान अग्नि प्रज्वलित करते समय विस्फोट हो गया। उन्होंने कहा, “पांच लोग घायल हुए हैं, जिनमें से तीन को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। किसी की भी हालत गंभीर नहीं है।” बिदुपुर थानाध्यक्ष (SHO) रवि प्रकाश ने बताया कि सभी घायलों को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से दो को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) भेजा दिया गया।

जांच में जुटी पुलिस

प्रकाश ने बताया कि मौके की सफाई के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई और अन्य मजदूर सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, “प्रथम दृष्टया यह लापरवाही का मामला प्रतीत होता है। आगे की जांच जारी है और औपचारिक रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।” ईंट-भट्ठा मालिक ने बताया कि चिमनी जलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद विस्फोट हुआ। 

