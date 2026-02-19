Main Menu

  • VIDEO: 'राहुल गांधी का पूरा खानदान नकली..', Congress पर बरसे Giriraj Singh, प्रियंका खड़गे को भी लपेटा

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Feb, 2026 03:51 PM

#Girirajsingh #Bihar #Begusarai #Muslim #Priyankagandhi बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार को बधाई देते हुए इसे सख्ति से लागू करने की बात कही है। इसके साथ ही प्रियांका खड़गे...

Giriraj singh: बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार को बधाई देते हुए इसे सख्ति से लागू करने की बात कही है। इसके साथ ही प्रियांका खड़गे द्वारा आर एस एस की तुलना शैतान से करने पर हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस को समझने के लिए राहुल, प्रियंका सोनिया गांधी को कई जन्म लेने होंगे। प्रियंका गांधी ने अच्छा किया कि अपने बेटे का नाम मुस्लिम रखा और अब मुस्लिम लड़की से शादी भी करेगी। वहीं यूपी में मनरेगा के खिलाफ प्रदर्शन पर कहा कि, यह लोग नकली गांधी हैं, गांधी के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं... 

