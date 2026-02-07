Main Menu

पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम, राहुल गांधी बोले- “न्याय की आवाज दबाई जा रही है”

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Feb, 2026 02:21 PM

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत पर न्याय की मांग उठाने के कारण पप्पू यादव को निशाना बनाया...

Rahul Gandhi on Pappu Yadav Arrest : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) को पटना के एक हॉस्टल में NEET उम्मीदवार की मौत के मामले में न्याय की मांग करने पर गिरफ्तार किया गया है। 

"राजनीतिक बदले की भावना का काम"- राहुल गांधी
X पर एक पोस्ट में, राहुल गांधी ने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी "राजनीतिक बदले की भावना का काम" है, जिसका मकसद इस मामले से जुड़ी आवाजों को डराना है। उन्होंने कहा, "इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर मजबूती से खड़े थे साथी सांसद पप्पू यादव जी। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का काम है, जिसका मकसद जवाबदेही की मांग करने वाली हर आवाज को डराना और चुप कराना है।" 

ये लोग मुझे मार सकते हैं- पप्पू यादव
पप्पू यादव को शुक्रवार को 1995 के एक कथित भूमि विवाद मामले में पेश न होने पर गिरफ्तार किया गया था। पूर्णिया के सांसद ने अपनी सुरक्षा को लेकर डर जताया था। उन्होंने कहा, "मुझे शक है कि ये लोग मुझे मार सकते हैं। मैं सीधे कोर्ट जाऊंगा। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। अगर वे चाहें तो मुझे हाउस अरेस्ट कर सकते हैं।" 

कांग्रेस नेता ने भाजपा-NDA गठबंधन पर अपराधियों को बचाने के लिए मामले को "पटरी से उतारने" और "परिवार को परेशान करने" की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पटना में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की रहस्यमय परिस्थितियों में संदिग्ध मौत, और उसके बाद हुई पूरी घटनाओं ने एक बार फिर सिस्टम में गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है। जब पीड़िता के परिवार ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की, तो वही पुराना भाजपा-NDA का तरीका सामने आया - मामले को पटरी से उतारो, परिवार को परेशान करो, और राज्य की शक्ति से दोषियों को बचाओ।"

