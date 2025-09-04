Harmanpreet Singh 250 Matches:हरमनप्रीत सिंह ने पूरे किए 250 अंतर्राष्ट्रीय मैच, भारत के लिए रचा इतिहास

हॉकी इंडिया ने हरमनप्रीत सिंह, दिग्गज ड्रैग फ्लिकर, को बधाई दी जिन्होंने गुरुवार को हीरो एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 में भारत और मलेशिया के बीच सुपर 4 के मुकाबले में अपने 250 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे किए।

अपने घरेलू दर्शकों के सामने यह उपलब्धि हासिल करने और दिन में पहले टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन से 250वां जर्सी प्राप्त करने पर उत्साहित हरमनप्रीत ने कहा, “यह मेरे लिए बहुत ही खास और भावुक पल है। मुझे अपने करियर के दौरान हॉकी प्रशंसकों से बहुत सारा प्यार मिला है और मैं इस सहयोग के लिए आभारी हूं।

“पिछले कुछ साल मेरे लिए बेहद खास रहे हैं, न केवल इसलिए कि हमने लगातार दो ओलंपिक पदक जीते हैं, बल्कि इसलिए भी कि मेरी बेटी कुछ मैचों में आकर मुझे चीयर करती रही है। अब तक का यह सफर यादगार रहा है और मैं भारतीय हॉकी की विरासत को आगे बढ़ाने में योगदान देना जारी रखना चाहता हूं।” हरमनप्रीत सिंह ने कहा, जिनका यह मील का पत्थर राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम के दर्शकों की जोरदार तालियों के बीच मनाया गया।

हरमनप्रीत सिंह ने 2015 में पदार्पण किया और तब से भारतीय रक्षा पंक्ति का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने उसी साल मलेशिया में हुए जूनियर एशिया कप में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के साथ स्वर्ण पदक जीता और 2016 जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल हासिल किया।

इसके बाद 2016 में लंदन में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में रजत पदक जीता। उन्होंने 2017 में ढाका, बांग्लादेश में हुए एशिया कप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई और 2016-17 एफआईएच हॉकी वर्ल्ड लीग में भारत को तीसरे स्थान पर पहुँचाने में भी योगदान दिया।

2018 में उन्होंने भारतीय टीम के साथ नीदरलैंड्स के ब्रेडा में चैंपियंस ट्रॉफी में रजत, जकार्ता एशियाई खेलों में कांस्य और मस्कट, ओमान में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक जीता।

वह 2016 रियो ओलंपिक में आठवें स्थान पर रही भारतीय टीम का हिस्सा थे, फिर 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य बने। उन्होंने टीम की कप्तानी की और भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में एक और कांस्य जीतकर शानदार डबल पूरा किया।

वह 2023 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे और उसी साल चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम की भी अगुवाई की।

हरमनप्रीत को इस अद्भुत उपलब्धि पर बधाई देते हुए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा,“भारत के लिए खेलना गौरव की बात है और भारत के लिए 250 बार खेलना एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि हरमनप्रीत सिंह ने यह उपलब्धि अपने घरेलू मैदान पर हासिल की, और वह भी भारत के लिए एक अहम टूर्नामेंट में। मैदान पर उनके प्रयासों ने भारत को शानदार नतीजे दिए हैं। मैं कामना करता हूं कि वह युवा पीढ़ी को प्रेरित करते रहें और भविष्य के मैचों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।”

हॉकी इंडिया के महासचिव श्री भोला नाथ सिंह ने भी बधाई देते हुए कहा, “हरमनप्रीत भारत का गर्व हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने यह नई उपलब्धि हासिल की है। भारत में बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनके पास 250 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव है और यह वास्तव में एक बड़ा कारनामा है कि इतनी बार भारत के लिए मैदान पर उतरकर हमेशा अपना 100 प्रतिशत दिया।”