  "मेरे साथ संबंध बनाओ...", हेडमास्टर ने मिड डे मील बनाने वाली महिला सहायिका से की S\x की डिमांड...प्राइवेट पार्ट भी दिखाया

Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Jan, 2026 07:06 PM

Bihar Desk: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली एक महिला सहायिका से ऐसी डिमांड की, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल,...

Bihar Desk: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली एक महिला सहायिका से ऐसी डिमांड की, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल, हेडमास्टर ने महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। महिला का आरोप है कि हेडमास्टर ने पहले अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया और फिर शारीरिक संबंध बनाने को कहा। वहीं, अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है।

महिला सहायिका से की सेक्स की डिमांड

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के कुसमी विकासखंड का है। हेडमास्टर बीरबल यादव (48) पर आरोप है कि उसने मिड डे मील बनाने वाली एक महिला सहायिका से सेक्स की डिमांड की है। महिला के अनुसार, हेडमास्टर उस पर बार-बार शारिरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इतना ही नहीं, प्राइवेट पार्ट दिखाकर संबंध बनाने की बात भी कही। वहीं, घटना से जुड़ा एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव की अन्य महिलाओं का कहना है कि हेडमास्टर पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है।

ग्रामीणों में भारी आक्रोश

बताया जा रहा है कि लगातार प्रताड़ना से तंग आकर सहायिका और अन्य महिलाओं ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला सार्वजनिक हुआ। वीडियो सामने आने के बाद बलरामपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) मनीराम यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुसमी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच टीम गठित कर तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही तथ्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस पूरे मामले में हेडमास्टर ने सफाई देते हुए कहा कि  वह पेशाब कर रहा था, तभी सहायिका आ गई थी। वहीं, घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

