"आवेदन मिला तो लालू यादव की जमीनों की होगी जांच", डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल

Vijay Sinha ON Lalu Yadav: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने गुरूवार को संकेत दिया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के कथित अवैध भूमि स्वामित्व से जुड़े मामलों पर संज्ञान ले सकता है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने सरकार से लालू प्रसाद की कथित संपत्तियों की जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद सिन्हा का यह बयान आया है।

हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेगी- Vijay Sinha

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रभार संभाल रहे सिन्हा ने कहा, “अगर इस संबंध में जन कल्याण संवाद में कोई आवेदन आता है, तो हमारे अधिकारी...हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेगी।” वह जदयू प्रवक्ता की मांग पर कार्रवाई किए जाने से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। सिन्हा हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में ‘भूमि सुधार जन कल्याण संवाद' कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन बैठकों में विभागीय अधिकारी और भूमि से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे लोग उनकी मौजूदगी में अपनी शिकायतें रखते हैं ताकि उनका त्वरित समाधान किया जा सके। हालांकि, हाल ही में इन जन सुनवाइयों के दौरान विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर सिन्हा को अधिकारियों की आलोचना का सामना करना पड़ा है।

मैं माफियाओं के खिलाफ काम करता रहूंगा- Vijay Sinha

विजय सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने कहा, “जब तक मैं यहां हूं, तब तक माफियाओं के खिलाफ काम करता रहूंगा। नेतृत्व ने मुझे जनता की सेवा का अवसर दिया है और मैं इसे जारी रखूंगा।” सिन्हा ने उन्हें सेवा का अवसर देने के लिए बिहार की जनता का आभार जताया और कहा, “यह हमारी जिम्मेदारी है कि राज्य के लोगों को आंसू न बहाने पड़ें और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।”