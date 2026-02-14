सीएम नीतीश ने गंगाजी-राजगृह जलाशय का लिया जायजा, मलमास मेला 2026 की तैयारियों को लेकर दिए सख्त निर्देश

Main Menu

Edited By Harman, Updated: 14 Feb, 2026 04:31 PM

nitish kumar inspects rajgir reservoir malmas mela 2026 preparations

Nitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को नवादा जिले के नारदीगंज अंचल के मोतनाजे ग्राम के पास अवस्थित गंगाजी राजगृह जलाशय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे व्यवस्थित, साफ-सुथरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने का निर्देश दिया...

Nitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को नवादा जिले के नारदीगंज अंचल के मोतनाजे ग्राम के पास अवस्थित गंगाजी राजगृह जलाशय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे व्यवस्थित, साफ-सुथरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री श्री कुमार ने जलाशय परिसर का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। 

शुद्ध पेयजल की निरंतरता सुनिश्चित करने के निर्देश

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि गंगाजी जल आपूर्ति योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उनके निर्देश पर सुरक्षा की द्दष्टि से इस जलाशय के चारों ओर लोहे की जाली लगाई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गंगाजी जल आपूर्ति योजना के तहत गयाजी, बोधगया, नवादा और राजगीर में लोगों को गंगाजी का पानी शुद्ध पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि लोगों को शुद्ध पानी निरंतर उपलब्ध कराते रहें, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो। इस जलाशय परिसर को व्यवस्थित, साफ-सुथरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखें। 

राजगीर में पर्यटन सुविधाओं का जायजा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके बाद नालंदा जिले के राजगीर में गृद्धकूट भवन का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने गृद्धकूट भवन से होते हुए नये रोप-वे का जायजा लिया और वहां पर्यटकीय सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि सारी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित करते रहें जिससे यहां आनेवाले पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। 

मलमास मेला-2026 की तैयारियों को लेकर दिए आवश्यक निर्देश 

वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर में मलमास मेला-2026 की तैयारियों की जानकारी ली। नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मलमास मेला-2026 की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि मलमास मेला-2026 की बेहतर ढंग से तैयारी करें। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उन्हें कोई असुविधा न हो इसका ख्याल रखें। मलमास मेला का आयोजन पूरे एक माह तक होता है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवासन, पेयजल, साफ-सफाई सहित बुनियादी सुविधाओं एवं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रखें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल के साथ-साथ घाट की साफ-सफाई का प्रबंध बेहतर रखें। मलमास मेला में काफी संख्या में लोग पहुँचते हैं। लोगों को आवागमन में असुविधा न हो इसके लिये राजगीर आने वाले हर रास्ते को दुरुस्त रखें। इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है, इसे ध्यान में रखते हुए उनके आवासन, चिकित्सा, सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का विशेष रूप से ख्याल रखें जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता प्रबंध रखें। प्रशिक्षित पुलिस बलों की मुस्तैदी मेला परिसर में रखें जिससे स्थिति नियंत्रित रहे और लोग सुरक्षित रहें। 

निरीक्षण के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक कृष्ण मुरारी शरण उफर् प्रेम मुखिया, विधायक कौशल किशोर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, डॉ. चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष पराशर, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा, मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक क्षत्रनील सिंह, नालंदा जिला के जिलाधिकारी कुंदन कुमार, नवादा जिला के जिलाधिकारी रवि प्रकाश, नालंदा के पुलिस अधीक्षक भारत सोनी, नवादा के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। 

