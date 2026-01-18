बिहार में किशोरी से हैवानियत, शादी का झांसा देकर चर्चित कथावाचक श्रवण दासजी ने किया दुष्कर्म...अब हुआ गिरफ्तार

Darbhanga Rape News: शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले मिथिलांचल के कथावाचक श्रवण दासजी महाराज को महिला थाने की पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार कथावाचक को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत में...

Darbhanga Rape News: शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले मिथिलांचल के कथावाचक श्रवण दासजी महाराज को महिला थाने की पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार कथावाचक को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियुक्त को चौदह दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में दरभंगा मंडल कारा भेज दिया है।

कई दिनों से फरार चल रहा था आरोपित

आरोपित श्रवण दासजी महाराज लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। इससे पूर्व वह छापेमारी के दौरान अपने लक्ष्मीसागर स्थित आवास से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इस बीच पीड़ता को रुपए की लालच देकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई पर वह सफल नहीं हो पाया। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि तकनीकी सेल की मदद से जानकारी मिली कि आरोपित श्रवण दासजी महाराज हाउसिंग कालोनी में छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। कथा वाचक दास की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पचाढ़ी मठ के महंथ रामउदित दास उर्फ मौनी बाबा की खोज में छापेमारी कर रही है। मौनी बाबा पर अपने शिष्य के अपराध की सारी जानकारी होने और पीड़िता को लोभ देकर गुमराह करने का आरोप है। इस मामले में दोनों गुरू-शिष्य आरोपित हैं।



राजीव कुमार ने बताया कि आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दूसरे आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पीड़िता की मां ने तीन दिसंबर 2025 को थाने में आवेदन डाला था, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण महिला थाने में 19 दिसंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज हो पाई थी। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक जगुन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया था।