VIDEO: NEET छात्रा केस में पप्पू यादव ने जताई बड़ी अनहोनी की आशंका, निर्भया के परिवार ने लगाई सुरक्षा की गुहार

Updated: 02 Feb, 2026 02:30 PM
NEET Student Case : नीट छात्रा केस मामले में सांसद पप्पू यादव ने बड़े अनहोनी की आशंका जताई है। पप्पू यादव ने कहा कि, उन्हें ऐसा लगता है कि, पुलिस निर्भया के परिवार को या तो मार सकती है, या उसे किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकती है, और ये आशंका निर्भया के परिजनों ने पप्पू यादव से जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी से उस परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है...