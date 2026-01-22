Main Menu

  • NEET छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद Pappu Yadav ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, बोले- बिना संकोच करें संपर्क

Edited By Harman, Updated: 22 Jan, 2026 02:33 PM

suspicious death of a neet student pappu yadav issued helpline number

Patna News : बिहार के पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। इस घटना के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने राज्य के गर्ल्स हॉस्टलों में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर...

Patna News : बिहार के पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। इस घटना के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने राज्य के गर्ल्स हॉस्टलों में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्राओं से अपील की है कि वे किसी भी संकट या असुरक्षा की स्थिति में घबराएं नहीं और तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें।

हेल्पलाइन से छात्राओं को मिलेगी सुरक्षा

सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, "पटना व बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बेटियों के लिए एक विनम्र और अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, असहजता, भय या शोषण का सामना करना पड़ रहा हो, या आपको शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो, तो बिना किसी संकोच के तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं—हम हर कदम पर आपके साथ हैं। हेल्पलाइन नंबर: 6207084398 | 9534549311।"

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि छात्रा पटना के एक छात्रावास में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई। छात्रा कई दिनों तक कोमा में रही और 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।


 

