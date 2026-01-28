VIDEO: NEET छात्रा की मौत मामले में जांच तेज,SIT ने 6 संदिग्धों के DNA सैंपल लिए

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Jan, 2026 03:52 PM
NEET student death case: NEET छात्रा (NEET student) की मौत (death) मामले में पुलिस(Patna police) ने 6 संदिग्धों का गर्दनीबाग अस्पताल(Gardnibagh Hospital) में DNA टेस्ट (DNA test) करवाया। हॉस्टल और छात्रा से जुड़े लोगों को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची थी।