Patna NEET Student Death Case: NEET अभ्यर्थी की मौत के मामले में SIT ने पटना में हॉस्टल किया सील, घटना की जांच जारी

Edited By Harman, Updated: 21 Jan, 2026 09:07 AM

Patna NEET Student Death Case: बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में जांचकर्ताओं ने मंगलवार को उस निजी छात्रावास को सील कर दिया, जहां वह रहती थी।

Patna NEET Student Death Case: बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में जांचकर्ताओं ने मंगलवार को उस निजी छात्रावास को सील कर दिया, जहां वह रहती थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जहानाबाद की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा इस महीने की शुरुआत में पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित छात्रावास में अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। 

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, SIT जांच तेज

परिजनों ने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, एसआईटी के सदस्यों ने छात्रावास का दौरा किया और करीब आधे घंटे तक विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करने के बाद परिसर को सील कर दिया। इससे पहले एसआईटी ने जहानाबाद जाकर छात्रा के परिजनों से भी मुलाकात की थी। 

छात्रावास का मालिक पहले ही गिरफ्तार

इस घटना के बाद राज्य की राजधानी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने छात्रावास के मालिक को गिरफ्तार कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि छात्रा की मौत बड़ी संख्या में नींद की गोलियां खाने से हुई थी। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को छात्रा के परिजनों से मुलाकात की और मामले की दोबारा जांच की मांग की। उस मुलाकात के कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया था। 

