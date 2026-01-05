Main Menu

  Patna Murder: ग्राम प्रधान ने घर के बाहर टहल रहे शख्स को मारी गोली, पटना में मर्डर से सनसनी

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Jan, 2026 10:23 AM

in patna a village headman shot and killed a man

Patna Murder: अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) आनंद कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम बाढ़ ​​थाना क्षेत्र के जलगोविंद इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि भगत मुखिया (ग्राम प्रधान) ने पासवान को तब गोली मार दी जब वह घर के बाहर टहल रहा था। एसडीपीओ...

Patna Murder: शहर के बाहरी इलाके में एक व्यक्ति की कथित तौर पर ग्राम प्रधान ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान धर्मवीर पासवान (40) के रूप में हुई है। 

अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) आनंद कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम बाढ़ ​​थाना क्षेत्र के जलगोविंद इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि भगत मुखिया (ग्राम प्रधान) ने पासवान को तब गोली मार दी जब वह घर के बाहर टहल रहा था। एसडीपीओ ने कहा कि अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। उन्होंने कहा, ‘‘सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पासवान को इलाज के लिए पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया।'' 

रविवार को पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में शुभम कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जबकि मुख्य आरोपी भगत मुखिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश को घटना का कारण माना जा रहा है।
 

