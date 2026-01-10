पटना में आवारा कुत्तों का आतंक! 24 घंटे में 39 लोगों को काटा, इलाके में दहशत का माहौल

Edited By Harman, Updated: 10 Jan, 2026 04:22 PM
Patna News: आवारा कुत्तों का आतंक दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन आवारा कुत्ते लोगों को अपना शिकार बना रहे है। इसी बीच एक दर्दनाक मामला पटना से सामने आया है जहां महज 24 घंटों में 39 लोगों को काटा डाला।
बता दें कि घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और मासूम बच्चे शामिल हैं। 19 लोगों को तो पटना एम्स में इलाज के लिए दाखिल करवाया। जबकि अन्य घायलों का इलाज फुलवारी शरीफ पीएचसी और निजी नर्सिंग होम में कराया गया है। वहीं घायलों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। घायलोंं को डॉक्टरों ने अपनी निगरानी में रखा हुआ है। लोगों का आरोप है कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रशासन की ओर से आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। घर से बाहर निकलने में दहशत हो रही है।