पूर्णिया में युवक ने किया सुसाइड, होटल के कमरे में मिली लाश, आखिर क्यों दी जान?

Purnia Crime News: बिहार में पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित होटल में सोमवार को एक युवक ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।



पुलिस सूत्रों ने बताया कि खुशकी बाग स्थित एक होटल के कमरा नंबर 210 के बाथरूम में एक युवक ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों ने बताया कि मृतक की पहचान नगर परिषद कसबा के वार्ड नंबर 13 स्थित दोगचछी मुहल्ला निवासी मोहम्मद अफजल (32) के रूप में की गई है।



इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। घटनाक्रम से पहले का एक ऑडियो सामने आया है। इसमें युवक कह रहा कि कुछ लोग उसे जान से मारना चाहते हैं।