रोहतास में दर्दनाक हादसा, सेक्शन ऑफिसर को यूं खींच ले गई मौत; परिजनों में पसरा मातम

Rohtas Road Accident: बिहार के रोहतास जिल में बुधवार रात को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बुलेट सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बुलेट सवार सेक्शन ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो गई।

सासाराम की तरफ जा रहे थे रोहित कुमार

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के धौड़ाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-19 की है। मृतक की पहचान बक्सर जिले के दफाडीह गांव निवासी रोहित कुमार (30 वर्षीय) के रूप में हुई है। वह डेहरी स्थित जल संसाधन विभाग में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पदस्थापित थे। बताया जा रहा है कि बुधवार को रोहित अपनी बुलेट से सासाराम की तरफ जा रहे थे, तभी धौड़ाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग- 19 पर एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बुलेट सवार सेक्शन ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चीख-पुकार मच गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



