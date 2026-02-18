रोहतास में रहस्यमयी मौतों से सनसनी! तिलक समारोह के बाद 5 लोगों की मौत, गांव में दहशत

बिहार के रोहतास जिले में एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। बिक्रमगंज प्रखंड के मठिया गांव में 14 फरवरी की रात आयोजित तिलक समारोह में शामिल हुए पांच लोगों की अलग-अलग स्थानों पर मौत हो गई।

पटना: बिहार के रोहतास जिले में एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। बिक्रमगंज प्रखंड के मठिया गांव में 14 फरवरी की रात आयोजित तिलक समारोह में शामिल हुए पांच लोगों की अलग-अलग स्थानों पर मौत हो गई। कुछ ही दिनों के भीतर हुई इन मौतों से ग्रामीणों में भय और तरह-तरह की चर्चाएं फैल गई हैं। पुलिस और प्रशासन अब पोस्टमॉर्टम व फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे मौतों की असली वजह स्पष्ट हो सके।

मृतकों की पहचान

इस मामले में जिन लोगों की जान गई, उनमें शामिल हैं:

मठिया गांव निवासी लल्लू सिंह (दूल्हे के भाई)

बड़की सबदला गांव (नासरीगंज थाना क्षेत्र) के 32 वर्षीय अभिजीत सिंह

गरहथा गांव (भोजपुर जिला, हसन बाजार थाना क्षेत्र) के 34 वर्षीय राहुल कुमार

अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र के दो बावर्ची, जो समारोह में खाना बनाने आए थे

सभी लोग 14 फरवरी की रात आयोजित तिलक समारोह में मौजूद थे, हालांकि उनकी मौतें अलग-अलग जगहों पर हुईं।

क्या हुआ उस रात?

14 फरवरी को मठिया गांव में पूजन सिंह के पुत्र का तिलक कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आसपास के कई गांवों से रिश्तेदार और मेहमान शामिल हुए और अगले दिन अपने-अपने घर लौट गए।

दो दिन बाद, 16 फरवरी को लल्लू सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद क्रमशः अभिजीत सिंह, राहुल कुमार और दो अन्य लोगों की मौत की खबर सामने आई। एक के बाद एक पांच लोगों की जान जाने से इलाके में हड़कंप मच गया।

अफवाहें और अलग-अलग दावे

ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि समारोह में किसी जहरीले पेय या संदिग्ध पदार्थ का सेवन हुआ हो सकता है। कुछ लोग अवैध शराब की आशंका भी जता रहे हैं।

हालांकि, मृतकों के परिजन इन दावों से इनकार कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि किडनी फेल होने जैसी स्वास्थ्य समस्याएं कारण हो सकती हैं, जबकि एक परिवार ने कुत्ते के काटने की बात कही है। अलग-अलग दावों के चलते मामला और जटिल हो गया है।

प्रशासन की सक्रियता

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गए। उत्पाद विभाग की टीम ने सहायक आयुक्त तारिक महमूद के नेतृत्व में गांव पहुंचकर जांच शुरू की। टीम ने परिजनों से पूछताछ की और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

रोहतास के एसपी रौशन कुमार ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। साथ ही, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।

कुछ ही दिनों के भीतर पांच लोगों की मौत ने पूरे क्षेत्र को असमंजस और भय में डाल दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन मौतों के पीछे असली वजह क्या है। फिलहाल, सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे इस रहस्यमयी घटनाक्रम का सच सामने आ सके।