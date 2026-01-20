Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar Crime: समस्तीपुर में बेखौफ बदमाशों ने की डॉक्टर की हत्या, सिर में ताबड़तोड़ दागी गोलियां; वारदात से दहला इलाका

Bihar Crime: समस्तीपुर में बेखौफ बदमाशों ने की डॉक्टर की हत्या, सिर में ताबड़तोड़ दागी गोलियां; वारदात से दहला इलाका

Edited By Harman, Updated: 20 Jan, 2026 11:36 AM

in samastipur fearless criminals murdered a doctor

Bihar Crime: बिहार के समस्तीपुर जिले से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। यहां सोमवार देर रात एक डॉक्टर की गोली मार कर बेरहमी से हत्या कर दी। अपराधियों ने सीधे उनके सिर पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई।

Bihar Crime: बिहार के समस्तीपुर जिले से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। यहां सोमवार देर रात एक डॉक्टर की गोली मार कर बेरहमी से हत्या कर दी।

मिली जानकारी के अनुसार, जिले के बिथान थाना क्षेत्र के सोहमा गांव की है। मृतक की पहचान ललित साह के रुप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ललित साह अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अपराधियों ने सीधे उनके सिर पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। वारदात को अंजाम दे अपराधी भाग गए। 

इधर घटना के बाद गांव के लोग आक्रोशित हो गए। सूचना मिलते ही बिथान पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लोग दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!