सारण में भीषण हादसा, घर लौट रहे शख्स को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार

Chhapra Road Accident: बिहार में सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुघटर्ना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि पश्चिम चंपारण के नगर थाना क्षेत्र के...

Chhapra Road Accident: बिहार में सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुघटर्ना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि पश्चिम चंपारण के नगर थाना क्षेत्र के भवानीपुर जमुनिया गांव निवासी राम तपस्या महतो के पुत्र जवाहरलाल महतो (75) बोलेरो गाड़ी से अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रसूलपुर थाना क्षेत्र में मुख्य पथ पर बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे एक बिजली के खम्भे से टकरा गई, जिसके कारण जवाहरलाल महतो घायल हो गये। घायलावस्था में परिजन उन्हें इलाज के लिये सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई ।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।