  • Jamui News: जमुई में शख्स की बेरहमी से हत्या, बाइक से घर लौट रहा था अशोक यादव; घात लगाए अपराधियों ने मार दी गोली

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Jan, 2026 10:22 AM

jamui news the man was murdered

Jamui News: पुलिस सूत्रों ने बताया कि अपराधियों ने जमुई-सिकंदरा मुख्य मार्ग पर अगहरा और बरुअट्टा गांव के बीच बाइक सवार एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सिकंदरा थाना क्षेत्र के गौहर नगर निवासी अशोक यादव उर्फ आशो यादव के रूप में...

Jamui News: बिहार में जमुई जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सोमवार को एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। 

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अपराधियों ने जमुई-सिकंदरा मुख्य मार्ग पर अगहरा और बरुअट्टा गांव के बीच बाइक सवार एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सिकंदरा थाना क्षेत्र के गौहर नगर निवासी अशोक यादव उर्फ आशो यादव के रूप में की गई है। सूत्रों ने बताया कि अशोक यादव मोटरसाइकिल से जमुई से वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। 

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सतीश सुमन ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में इस हत्या के पीछे जमीनी विवाद की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल से पुलिस को गोलियों के कई खोखे बरामद हुए हैं। एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 
 

