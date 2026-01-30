दर्दनाक सड़क हादसा! पूजा में जा रहे ग्रामीणों का ट्रैक्टर पलटा, युवक की मौत...7 घायल

Edited By Harman, Updated: 30 Jan, 2026 04:00 PM
Bihar Road Accident News : बिहार के जमुई जिले में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में पूजा के लिए जा रहे ग्रामीणों से भरा एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए।
Bihar Road Accident News : बिहार के जमुई जिले में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में पूजा के लिए जा रहे ग्रामीणों से भरा एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना गरही थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान भगीरथ यादव के 23 साल के पुत्र सुरेंद्र यादव के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेंद्र यादव दो भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी शादी करीब एक साल पहले फुलिया देवी से हुई थी। वह छत्तीसगढ़ में एक मिठाई की दुकान में काम करता था और पत्नी की डिलीवरी के कारण करीब दस दिन पहले ही गांव लौटा था। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ मातम में बदल दिया।
ग्रामीणों के अनुसार गांव के ही सहदेव यादव के यहां पूजा का आयोजन था, जिसमें शामिल होने के लिए ग्रामीण ट्रैक्टर से झुमराज स्थान जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में शिव यादव (60), भुना यादव (60), रामेश्वर यादव (65), मोहित कुमार (12), मन्नू कुमार (15), कल्लू कुमार (10) और नागो यादव, नीमाटांड़ (35) घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा गया, जहां दो की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलते ही गरही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुटी है।