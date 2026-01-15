Patna Weather Update: ठंड और कोहरे के बीच खिली धूप, बदला मौसम का मिजाज!

पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड, सर्द हवाओं और घने कोहरे की मार झेल रहे पटना और आसपास के इलाकों में अब मौसम ने करवट ले ली है।

Bihar Weather Today: पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड, सर्द हवाओं और घने कोहरे की मार झेल रहे पटना और आसपास के इलाकों में अब मौसम ने करवट ले ली है। सुबह के समय हल्का कुहासा जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ रहा है, चटक धूप निकलने से ठंड का असर काफी हद तक कम होता जा रहा है।

धूप निकलते ही लोगों ने भी राहत की सांस ली है। पार्क, छतों और खुले स्थानों पर लोग धूप सेंकते नजर आ रहे हैं।

21 जनवरी तक कोल्ड डे की आशंका नहीं

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD Weather Update) के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है। 21 जनवरी तक राज्य में Cold Day जैसी स्थिति बनने के आसार नहीं हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना कम है।

हालांकि, रात और सुबह के समय हल्की कनकनी (Chilly Morning) बनी रह सकती है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

इन जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट

आज यानी 15 जनवरी को बिहार का मौसम कुल मिलाकर राहत देने वाला रहने का अनुमान है। सुबह के वक्त ग्रामीण इलाकों में बेहद हल्का कुहासा देखने को मिला, लेकिन दिन में धूप निकलने से मौसम खुशनुमा बना रहेगा। IMD Yellow Alert के तहत 15 से 17 जनवरी के बीच

पश्चिम चंपारण

पूर्वी चंपारण

सीतामढ़ी

शिवहर

मधुबनी

सुपौल

अररिया

किशनगंज

में घने कोहरे (Dense Fog Alert) की चेतावनी जारी की गई है। अन्य जिलों में फिलहाल किसी तरह का अलर्ट नहीं है।

दिन में बढ़ा पारा, रात में हल्की ठंड बरकरार

धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बुधवार को सबसे अधिक तापमान: 26.6°C (किशनगंज),सबसे कम दिन का तापमान: 21°C (मुजफ्फरपुर) में दर्ज किया गया।

उत्तर बिहार के कुछ जिलों में दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जबकि ज्यादातर इलाकों में पारा चढ़ता नजर आया। रात के तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। न्यूनतम तापमान 7°C से 12°C के बीच बना रहा। सबसे कम दृश्यता 50 मीटर वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में केवल मामूली उतार-चढ़ाव (Minor Fluctuation) देखने को मिलेगा।