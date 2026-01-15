Main Menu

  Gold Price Today 15 January 2026: सोने ने तोड़ा हर पुराना रिकॉर्ड,दाम आसमान पर!

Gold Price Today 15 January 2026: सोने ने तोड़ा हर पुराना रिकॉर्ड,दाम आसमान पर!

Edited By Ramanjot, Updated: 15 Jan, 2026 07:10 AM

gold price today 15 january 2026

सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और सुरक्षित निवेश (Safe Haven Investment) की बढ़ती मांग के बीच बिहार समेत पूरे देश में सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

Gold Price Today 15 January 2026: सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और सुरक्षित निवेश (Safe Haven Investment) की बढ़ती मांग के बीच बिहार समेत पूरे देश में सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ (All India Sarafa Association) के अनुसार, दिल्ली में सोने का भाव 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है, जिसका सीधा असर पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों के बाजारों में भी देखा जा रहा है।

चार दिन में ₹6000 महंगा हुआ सोना

बीते चार कारोबारी सत्रों में सोने की कीमत 1,40,500 रुपये से बढ़कर 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। यानी महज कुछ ही दिनों में करीब 4.3% की तेज़ी दर्ज की गई है। वहीं साल 2026 की शुरुआत से अब तक सोने में ₹8,800 (करीब 6.4%) की बढ़ोतरी हो चुकी है।

बिहार में आज का 24K, 22K, 18K सोने का भाव

Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह तक देशभर में सोने के औसत भाव इस प्रकार रहे —

  • 24 कैरेट गोल्ड: ₹1,42,015 प्रति 10 ग्राम
  • 23 कैरेट गोल्ड: ₹1,41,446 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट गोल्ड: ₹1,30,086 प्रति 10 ग्राम
  • 18 कैरेट गोल्ड: ₹1,06,511 प्रति 10 ग्राम
  • 14 कैरेट गोल्ड: ₹83,079 प्रति 10 ग्राम

 पटना में सोना कितना महंगा?

पटना सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतें इस स्तर पर दर्ज की गईं —

  • 24 कैरेट सोना: ₹1,44,050 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट सोना: ₹1,32,050 प्रति 10 ग्राम
  • 18 कैरेट सोना: ₹1,08,050 प्रति 10 ग्राम

बिहार के अन्य शहरों में भी दाम लगभग इसी दायरे में बने हुए हैं, जिससे शादी-विवाह (Wedding Season Gold Demand) और निवेश दोनों महंगे हो गए हैं।

जानिए दाम बढ़ने की वजह

विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में तेज़ी के पीछे कई बड़े कारण हैं —

  • वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tension)
  • डॉलर इंडेक्स में कमजोरी
  • अमेरिका में नरम Inflation Data
  • US Federal Reserve Interest Rate Cut की संभावनाएं
  • निवेशकों का Safe Investment Options की ओर रुझान

इन सभी कारणों का असर सीधे बिहार के सर्राफा बाजार पर भी दिख रहा है।

बिहार के निवेशकों और खरीदारों के लिए क्या है संकेत?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक हालात ऐसे ही बने रहे, तो आने वाले दिनों में भी सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में बिहार के निवेशकों और शादी की खरीदारी करने वालों को सोच-समझकर फैसला लेने की सलाह दी जा रही है।

