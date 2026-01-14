Gold Price Today 14 January 2026: मकर संक्रांति पर सोने ने तोड़ा रिकॉर्ड! दाम आसमान पर, खरीदने से पहले जान लें रेट

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Jan, 2026 06:45 AM

Gold Price Today 14 January 2026: मकर संक्रांति के मौके पर सोना खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है। बिहार समेत देशभर में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार बुधवार सुबह 24 कैरेट सोना ₹1,40,284 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं बाजार में टैक्स और मेकिंग चार्ज जोड़ने के बाद दाम ₹1,45,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुके हैं।

क्यों महंगा हुआ सोना? (Why Gold Price Is Rising)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता

निवेशकों की सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की बढ़ती मांग

MCX पर गोल्ड फ्यूचर में मजबूती

IBJA के अनुसार आज का सोने का ताजा भाव (Gold Rate Today – Purity Wise)

सोने की शुद्धता आज का भाव (₹ / 10 ग्राम)

24 कैरेट सोना ₹1,40,284

23 कैरेट सोना ₹1,39,722

22 कैरेट सोना ₹1,28,500

18 कैरेट सोना ₹1,05,213

14 कैरेट सोना ₹82,066

बिहार के प्रमुख शहरों में सोने का भाव (City Wise Gold Rate in Bihar)

(प्रति 10 ग्राम)

शहर 24 कैरेट (₹) 22 कैरेट (₹) 18 कैरेट (₹)

पटना ₹1,42,590 ₹1,30,710 ₹1,06,960

गया ₹1,42,400 ₹1,30,500 ₹1,06,700

मुजफ्फरपुर ₹1,42,450 ₹1,30,600 ₹1,06,800

भागलपुर ₹1,42,480 ₹1,30,650 ₹1,06,850

दरभंगा ₹1,42,420 ₹1,30,550 ₹1,06,750

पिछले दिन के मुकाबले कितना बढ़ा सोना?

सर्राफा बाजार के अनुसार मंगलवार को भी सोने की कीमतों में तेज उछाल देखा गया था। दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹400 की बढ़त के साथ ₹1,45,000 प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना हालिया रिकॉर्ड छूने के बाद हल्की गिरावट के साथ $4,599 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है।

MCX पर सोने का वायदा भाव (Gold Futures Price)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने का भाव ₹1,41,836 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

खरीदारों के लिए सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि शादी-विवाह और त्योहारों के सीजन में कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेश से पहले स्थानीय ज्वैलर्स से रेट कन्फर्म करना जरूरी है।