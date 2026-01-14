Silver Price Today 14 January 2026: चांदी ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड, 2.75 लाख के पार पहुंचा भाव

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Jan, 2026 06:57 AM

मकर संक्रांति के मौके पर बिहार के सर्राफा बाजार में चांदी ने निवेशकों और खरीदारों को चौंका दिया है। चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जिससे बाजार में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है।

Silver Price Today 14 January 2026: मकर संक्रांति के मौके पर बिहार के सर्राफा बाजार में चांदी ने निवेशकों और खरीदारों को चौंका दिया है। चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जिससे बाजार में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी का भाव उछलकर ₹2,71,000 प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। वहीं बिहार के बाजारों में भी चांदी ऐतिहासिक स्तर पर कारोबार कर रही है।

2026 में चांदी ने क्यों पकड़ी रफ्तार? (Why Silver Prices Are Rising)

विशेषज्ञों के मुताबिक 2026 में अब तक चांदी करीब ₹32,000 प्रति किलो (13.4%) तक महंगी हो चुकी है। इसके पीछे कई अहम वजहें हैं—

वैश्विक बाजारों में तेजी

इंडस्ट्रियल डिमांड में इजाफा

निवेशकों का सुरक्षित विकल्प की ओर झुकाव

MCX पर मजबूत फ्यूचर ट्रेड

IBJA के मुताबिक आज चांदी का भाव (Silver Rate Today – All India)

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार बुधवार सुबह तक चांदी का औसत भाव बढ़कर ₹2,63,032 प्रति किलो दर्ज किया गया। वहीं खुदरा बाजार में कीमतें इससे भी ऊपर चल रही हैं।

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का लेटेस्ट भाव (City Wise Silver Rate in Bihar)

(14 जनवरी 2026 | अनुमानित बाजार रेट)

शहर 10 ग्राम (₹) 100 ग्राम (₹) 1 किलो (₹)

पटना ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100

गया ₹2,745 ₹27,450 ₹2,74,500

मुजफ्फरपुर ₹2,748 ₹27,480 ₹2,74,800

भागलपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000

दरभंगा ₹2,746 ₹27,460 ₹2,74,600

पिछले दिनों में कितनी बढ़ी चांदी?

सर्राफा बाजार के आंकड़ों के अनुसार— सोमवार को चांदी ₹15,000 की छलांग लगाकर ₹2,65,000 प्रति किलो पहुंची, मंगलवार को इसमें ₹6,000 की और तेजी आई और भाव ₹2,71,000 हो गया, तीन कारोबारी सत्रों में कुल बढ़त ₹21,000 (8.4%) दर्ज की गई।

MCX पर चांदी का वायदा भाव (Silver Futures Price)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मार्च डिलीवरी वाले चांदी कॉन्ट्रैक्ट का भाव बढ़कर ₹2,72,202 प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले दो सत्रों में ही MCX पर चांदी करीब ₹19,000 से ज्यादा मजबूत हुई है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल

वैश्विक बाजार में चांदी की कीमतें भी मजबूती के साथ कारोबार कर रही हैं। कॉमेक्स पर हाजिर चांदी बढ़कर 85 डॉलर प्रति औंस के आसपास बनी हुई है।

खरीदारों के लिए क्या संकेत?

बाजार जानकारों का मानना है कि अगर वैश्विक संकेत ऐसे ही बने रहे तो चांदी में आगे भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। शादी-विवाह और निवेश से पहले स्थानीय रेट की पुष्टि जरूरी मानी जा रही है।