Silver Price Today 12 January 2026: चांदी खरीदने से पहले जरूर जान लें आज का ताजा भाव

लगातार उतार-चढ़ाव के बाद चांदी ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। Silver Market Update के मुताबिक सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और वैश्विक संकेतों के चलते चांदी ....

Silver Price Today 12 January 2026: मकर संक्रांति से पहले बिहार के सर्राफा बाजारों में चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लगातार उतार-चढ़ाव के बाद चांदी ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। Silver Market Update के मुताबिक सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और वैश्विक संकेतों के चलते चांदी के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं।

Silver Price Today | Chandi ka bhav aaj ka

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA Silver Rate) के अनुसार सोमवार सुबह तक चांदी का भाव 2,42,808 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। वहीं Goodreturns Silver Price Today की रिपोर्ट बताती है कि भारत में चांदी बढ़कर 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।

Bihar Silver Rate Today: पटना समेत बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का भाव

बिहार में टैक्स और लोकल चार्ज के बाद चांदी के ताजा रेट इस प्रकार चल रहे हैं —

City Wise Silver Price in Bihar

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलोग्राम

पटना ₹2,599 ₹25,990 ₹2,59,900

गया ₹2,590 ₹25,900 ₹2,59,000

भागलपुर ₹2,595 ₹25,950 ₹2,59,500

मुजफ्फरपुर ₹2,598 ₹25,980 ₹2,59,800

दरभंगा ₹2,592 ₹25,920 ₹2,59,200

(रेट ज्वैलर्स और टैक्स के अनुसार थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है)

दिल्ली सर्राफा बाजार की तेजी का असर बिहार में भी

All India Sarafa Association के अनुसार राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत में 6,500 रुपये की जोरदार तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव बढ़कर 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया। दिल्ली में आई इस तेजी का सीधा असर बिहार के बाजारों पर भी देखने को मिला है। Festival Season Demand के चलते स्थानीय मंडियों में खरीदारी बढ़ी है।

पिछले सत्रों में चांदी का उतार-चढ़ाव

बीते कारोबारी सत्रों की बात करें तो मुनाफावसूली के कारण चांदी के दामों में भारी गिरावट भी दर्ज की गई थी। बुधवार को चांदी 2,56,000 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। इसके बाद करीब 12,500 रुपये की गिरावट देखी गई। फिर से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ते ही चांदी ने जोरदार वापसी की। Global Silver Price Trend के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 76.92 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई, हालांकि कारोबार के दौरान इसमें गिरावट भी देखी गई।

MCX पर चांदी का ताजा हाल (Silver Futures Update)

MCX Silver Price Today की बात करें तो मार्च डिलीवरी वाली चांदी की वायदा कीमत 5,898 रुपये यानी 2.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,49,222 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इस दौरान 12,424 लॉट का कारोबार दर्ज किया गया। इससे पहले चांदी 2,43,324 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि Silver Investment Trend और अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता के कारण आने वाले दिनों में चांदी के दाम और ऊपर जा सकते हैं।