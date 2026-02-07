Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बिहार विधानसभा में देंगे व्याख्यान, कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बिहार विधानसभा में देंगे व्याख्यान, कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद

Edited By Harman, Updated: 07 Feb, 2026 11:43 AM

lok sabha speaker om birla deliver a lecture at the bihar legislative assembly

Bihar Vidhan Sabha : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को बिहार जाएंगे और राज्य विधानसभा में व्याख्यान देंगे। आधिकारिक सूचना के अनुसार श्री बिरला इस दौरान बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और 'सशक्त विधायक सशक्त...

Bihar Vidhan Sabha : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को बिहार जाएंगे और राज्य विधानसभा में व्याख्यान देंगे। आधिकारिक सूचना के अनुसार बिरला इस दौरान बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और 'सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र' विषय पर व्याख्यान देंगे।

कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू तथा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य सरकार के मंत्री और विधानसभा के सदस्य भी समारोह में उपस्थित रहेंगे।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!