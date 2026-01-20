Main Menu

Bihar Crime News: बिहार में जमीनी विवाद ने लिया खौफनाक रूप! दो सगे भाइयों के बीच जमकर हुई चाकूबाजी; दोनों की हुई मौत

Edited By Harman, Updated: 20 Jan, 2026 04:15 PM

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां दो भाइयों के बीच चल रहे भूमि विवाद ने खूनी रुप ले लिया। दोनों भाइयों में जमकर चाकूबाजी हुई। वहीं इस घटना ने दोनों भाइयों की जिंदगी छीन ली। इस दोहरे हत्याकांड से...

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां दो भाइयों के बीच चल रहे भूमि विवाद ने खूनी रुप ले लिया। दोनों भाइयों में जमकर चाकूबाजी हुई। वहीं इस घटना ने दोनों भाइयों की जिंदगी छीन ली। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे गांव में खौफ पैदा हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के खपरा गांव की है। मृतक भाइयों की पहचान शैलेश कुमार और मुकेश कुमार के रुप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में रास्ते के लिए जमीन छोड़ने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं आज यानी मंगलवार इस विवाद ने इतना खौफनाक रुप धारण कर लिया कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। शैलेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि मुकेश की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई।

वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से तहकीकात शुरु की। पुलिस स्थानीय लोगों और परिजनों से घटना की जानकारी ले रही है। वहीं इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे गांव में दहशत फैला दी।

