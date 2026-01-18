NEET Student Death Case: 'पैसा देकर मेरा मुंह बंद करना चाह रहे थे'...पीड़िता की मां ने किए खौफनाक खुलासे, पुलिस-डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

Edited By Ramanjot, Updated: 18 Jan, 2026 03:52 PM
NEET Student Death Case: पटना के हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का मामला गरमा गया है। इसी मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई खौफनाक खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और डॉक्टर पूरे मामले को रफा-दफा के लिए पैसा देकर मेरा मुंह बंद करना चाह रहे थे।
दरअसल, पीड़िता के परिजनों ने शनिवार को ADG (कमजोर वर्ग) अमित कुमार जैन से मिलकर घटना से जुड़ी पूरी जानकारी साझा की। पीड़िता की मां ने चित्रगुप्त नगर की SHO रोशनी कुमारी और डॉक्टरों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि जब मैं बेटी से मिलने पहुंची, उस समय वो जिंदा थी। उस दौरान लड़की अपनी आपबीती बताना चाह रही थी, लेकिन पुलिस और डॉक्टरों ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया।
SHO रोशनी कुमारी को हटाने की मांग
पीड़िता की मां ने कहा कि मामले को रफा दफा करने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। इंकार करने पर मुझे मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता के परिजनों ने SHO रोशनी कुमारी को चित्रगुप्त नगर थाना से हटाने की मांग की।
बता दें कि NEET छात्रा की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि, "बिहार की राजधानी पटना में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत और उसके साथ कथित यौन हिंसा की घटना ने पूरे प्रदेश और देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना न केवल शर्मनाक है बल्कि बिहार की कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़ा करती है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।" पूरी खबर पढ़ें...