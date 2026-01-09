कड़ाके की ठंड के बीच सुबह-सुबह सीएम नीतीश पहुंचे जे.पी गंगापथ, सौंदर्गीकरण कार्य का लिया जायजा; अधिकारियों को दिये ये निर्देश

CM Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अधिकारियों को जे.पी पार्क को लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित कराये जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जे.पी. गंगापथ पर कराए जा रहे लैंड...

लैंड स्केपिंग, पौधा रोपण एवं सौंदर्गीकरण कार्य का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जे.पी. गंगापथ पर कराए जा रहे लैंड स्केपिंग, पौधा रोपण एवं सौंदर्गीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकसित किए जा रहे पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने विकसित किए जा रहे पार्क के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विस्तृत जानकारी दी।

अधिकारियों को दिए ये बड़े निर्देश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह पार्क गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित कराएं। यहां काफी अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जे.पी.गंगा पथ पर पार्क विकसित होने से हरियाली बढ़ेगी साथ ही यहां आनेवाले लोग अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियो को निर्देश दिया कि इस काम को जल्द पूर्ण कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि पौधारोपण होने से यह क्षेत्र हरा-भरा दिखेगा। उन्होंने कहा कि जे.पी. गंगापथ एक अछ्वुत परियोजना है जिसका सौंदर्याकरण बेहतर ढंग से कराया जा रहा है। आनेवाले समय में यह क्षेत्र लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनेगा। जे.पी. गंगा पथ पर लोगों के लिए सड़क सुरक्षा और निर्बाध आवागमन भी जरूरी है, इसका पूरा ध्यान रखें।

निरीक्षण के दौरान राज्यसभा सांसद और जनता दल यूनाईटेड ( जदयू) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेश परासर, पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम एवं वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।