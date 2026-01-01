Main Menu

Calendar 2026: डायरी एवं कैलेंडर 2026 का हुआ विमोचन, मंत्री विजय चौधरी ने दी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 05:38 PM

Calendar 2026: को निगम द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं से अवगत कराया गया। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 2708 परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है जिसमें से 2389 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई है। 199 परियोजनाओं का कार्य तेजी से किया जा रहा है।...

Calendar 2026: भवन निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं विभागीय सचिव कुमार रवि के द्वारा नववर्ष के अवसर पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा प्रकाशित डायरी एवं कैलेंडर 2026 (Calendar 2026) का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सचिव कुमार रवि ने हरित पौधा भेंटकर मंत्री का स्वागत किया। डायरी और कैलेंडर में निगम द्वारा राज्य में निर्मित विभिन्न भवनों की तस्वीरें एवं जानकारी शामिल की गई है। मंत्री एवं सचिव ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। 

इस दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मंत्री को निगम द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं से अवगत कराया गया। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 2708 परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है जिसमें से 2389 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई है। 199 परियोजनाओं का कार्य तेजी से किया जा रहा है। निगम द्वारा परियोजना के सुगम अनुश्रवण एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला के निर्माण एवं नियमित अंतराल पर कार्य स्थलों के निरीक्षण की भी जानकारी से अवगत कराया गया। 

इसके अलावा प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 14 जगहों पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु कार्य किए जा रहे हैं। 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, जिनमें से 84 संस्थानों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 5 संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने कार्य जनवरी, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। लाल पहाड़ी, लखीसराय पुरास्थल के पर्यटकीय सुविधाओं का निर्माण तथा विकास कार्य के प्रगति की भी जानकारी दी गई। 


मंत्री ने सभी योजनाओं को ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने भवनों के रख-रखाव एवं मेंटेनेंस पर जोर देते हुए कहा कि मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड तय करें ताकि भवनों का अच्छे से रख-रखाव हो सके। नए प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस का भी प्रावधान हो, जिससे कार्य अच्छे से संपादित हो सके। वहीं , सचिव ने निदेशित किया कि प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करें। उन्होंने भवनों की छतों पर सोलर पैनल के अधिष्ठापन को लेकर भी पदाधिकारियों को निदेश दिया। साथ ही, उन्होंने निगम द्वारा अभियंताओं की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा की ताकि कार्यों के निष्पादन में कार्य बल की कमी को दूर किया जा सके। इस मौके पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कुमार अनुराग सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

