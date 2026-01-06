Bihar News: नॉर्थ बिहार डिस्कॉम की समीक्षा बैठक, फीडर ब्रेकडाउन पर त्वरित कार्रवाई के आदेश

Bihar News: समीक्षा के दौरान छपरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर अंचल में फीडर ब्रेकडाउन को त्वरित अटेंड करने एवं रोकने हेतु आवश्यक अनुरक्षण के निर्देश दिए गए। राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान लक्ष्य से पीछे चल रहे सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों को वित्तीय...

Bihar News: नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्माणाधीन विद्युत शक्ति उपकेंद्रों के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण की स्थिति की समीक्षा की गई।



जिन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो गई है, वहां कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान छपरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर अंचल में फीडर ब्रेकडाउन को त्वरित अटेंड करने एवं रोकने हेतु आवश्यक अनुरक्षण के निर्देश दिए गए। राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान लक्ष्य से पीछे चल रहे सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की आखिरी तिमाही में लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया।



विदित है कि डिस्कॉम द्वारा ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।