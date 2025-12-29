Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अब बिहार में कटेंगे 57 लाख से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड, सरकार ने शुरू की बड़ी कार्रवाई; ये रही बड़ी वजह....

अब बिहार में कटेंगे 57 लाख से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड, सरकार ने शुरू की बड़ी कार्रवाई; ये रही बड़ी वजह....

Edited By Harman, Updated: 29 Dec, 2025 11:36 AM

now ration cards of more than 57 lakh people will be cancelled in bihar

Bihar Ration Card Verification: बिहार में राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holders in Bihar) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार में राशन कार्ड वेरिफिकेशन शुरु हो गई है। अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें राशन कार्ड सूची से हटाने की तैयारी है। बिहार...

Bihar Ration Card Verification: बिहार में राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holders in Bihar) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार में राशन कार्ड वेरिफिकेशन शुरु हो गई है। अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें राशन कार्ड सूची से हटाने की तैयारी है। बिहार में  57 लाख से भी ज्यादा राशन कार्डधारियों के नाम हटाने का आदेश दिया गया है। 

कौन हैं अपात्र?

ऐसे राशन कार्ड धारक जो असल में अमीर हैं, लेकिन सालों से गरीबों की मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे है। उनके नाम काटे जाएंगे। इनमें लाखों-करोड़ों का इनकम टैक्स भरने वाले, चार पहिया लग्जरी गाड़ी वाले, कई शहरों में प्रॉपर्टी के मालिक और बड़े-बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। बहुत से राशन कार्डधारकों की मृत्यु भी हो चुकी है, उनके नाम भी हटाए जाएंगे। ये लोग मुफ्त राशन के पात्र नहीं माने जाते। इसके बावजूद, बड़ी संख्या में ऐसे लोग अब तक इस लाभ का फायदा उठाते रहे हैं।

57 लाख राशन कार्ड कटेंगे

बिहार में  57 लाख से भी ज्यादा राशन कार्डधारियों के नाम हटाने का आदेश दिया गया है। केंद्र से मिले निर्देशों के बाद बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरु कर दी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय खाद्य विभाग के निर्देश के बाद बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 36 लाख से ज्यादा अपात्र लाभार्थियों पर कड़ा एक्शन ले लिया है। इनमें ज्यादातर उपभोक्ताओं के नाम काट दिये गये हैं। शेष बचे 20 लाख से अधिक राशनकार्ड धारियों की वैरीफिकेशन जारी है।

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!