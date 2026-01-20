Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 3 बच्चों के पिता को दलित लड़की से हुआ प्यार...शारीरिक संबंध बनाए, फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी अश्लील तस्वीरें

3 बच्चों के पिता को दलित लड़की से हुआ प्यार...शारीरिक संबंध बनाए, फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी अश्लील तस्वीरें

Edited By Swati Sharma, Updated: 20 Jan, 2026 02:06 PM

objectionable pictures of dalit girl go viral on social media

Motihari Crime News: बिहार के मोतिहारी जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में एक दलित युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद साइबर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक...

Motihari Crime News: बिहार के मोतिहारी जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में एक दलित युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद साइबर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

तीन बच्चों का पिता है आरोपी

जानकारी के मुताबिक, आरोपी ललन कुमार, जो कि शादीशुदा और तीन बच्चों के पिता हैं, का हरसिद्धि थाना क्षेत्र की दलित युवती से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध थे, लेकिन इसी बीच आरोपी को शक हुआ कि युवती का किसी अन्य युवक से भी संबंध है। इसी विवाद के चलते उसने युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीं।

वहीं, युवती ने तुरंत साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर तकनीकी साक्ष्यों की जांच के बाद आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!