  • Padma Shri Award 2026 : विश्व बंधु सहित बिहार की इन 3 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड, मुख्यमंत्री नीतीश ने की सराहना

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Jan, 2026 09:36 AM

बिहार की लोक नृत्य परंपरा में अग्रणी रहे बंधु ने 6,000 से अधिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और निःशुल्क प्रशिक्षण देकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला के क्षेत्र में विश्व बंधु के योगदान के लिए उन्हें...

Padma Shri Awards 2026 : लोक कलाकार विश्व बंधु समेत बिहार के तीन व्यक्तियों को रविवार को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। राज्य से पुरस्कार पाने वाले अन्य व्यक्तियों में गोपालजी त्रिवेदी और भरत सिंह भारती शामिल हैं। ये सभी देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए नामित 113 लोगों में शामिल हैं। 

बिहार की लोक नृत्य परंपरा में अग्रणी रहे बंधु ने 6,000 से अधिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और निःशुल्क प्रशिक्षण देकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला के क्षेत्र में विश्व बंधु के योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। कृषि वैज्ञानिक व लीची किसान त्रिवेदी को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा। त्रिवेदी ने किसानों को मखाना, सिंघाड़ा और शीतकालीन मक्का की खेती में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया। 

भारती ने 1,000 से अधिक गीत लिखे
प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायक भारती को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। भारती ने 1,000 से अधिक गीत लिखे, उन्हें संगीत दिया और गाया। उन्होंने भारत और विदेशों में बिहार के लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से कार्य किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उनके योगदान की सराहना की।

