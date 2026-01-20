पटना NEET छात्रा मौत मामला: पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी पर बोला तीखा हमला, उठाए गंभीर सवाल

Patna NEET student death : पटना में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, पप्पू यादव ने पटना पुलिस और बिहार सरकार के आचरण पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, “घटना पुलिस के संज्ञान में आने के बाद, पीड़िता को पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH) के बजाय एक निजी...

Pappu Yadav News: बिहार की राजधानी पटना में एक गर्ल्स हॉस्टल में NEET उम्मीदवार की रहस्यमय मौत के सनसनीखेज मामले के बाद, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार और पुलिस पर घटना के महत्वपूर्ण शुरुआती चरण में निष्क्रियता का आरोप लगाया है।



पटना में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, पप्पू यादव ने पटना पुलिस और बिहार सरकार के आचरण पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, “घटना पुलिस के संज्ञान में आने के बाद, पीड़िता को पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH) के बजाय एक निजी अस्पताल में क्यों ले जाया गया? नीतीश कुमार सरकार ने PMCH के नवीनीकरण पर 5,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, फिर भी उसे अपने ही प्रमुख अस्पताल पर भरोसा नहीं है। अगर मरीजों का वहां इलाज नहीं होता है तो करोड़ों रुपये निवेश करने का क्या मतलब है?” उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पीड़िता को उसकी मौत के बाद ही पोस्टमार्टम जांच के लिए PMCH ले जाया गया था।



किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं- पप्पू यादव

पप्पू यादव ने सवाल किया, “पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही, पटना पुलिस ने यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार कर दिया। वे इस मामले में किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं?” जांच में गंभीर खामियों को उजागर करते हुए, सांसद ने कहा कि घटना 6 जनवरी को हुई थी, और पीड़िता की मौत 11 जनवरी को हुई, लेकिन पटना पुलिस इस अवधि के दौरान उसका बयान दर्ज करने में विफल रही। उन्होंने कहा, “परिवार के सदस्य लगातार गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कारगिल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यह गंभीर लापरवाही और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ”

अवैध हॉस्टलों के खिलाफ कब कार्रवाई करेगा बुलडोजर?- पप्पू यादव​​​​​​​

यादव ने फ्रेजर रोड पर परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में इसी तरह की एक घटना का भी जिक्र किया, और सवाल किया कि पुलिस ने वहां भी पर्याप्त कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया, “उस मामले में पीड़िता औरंगाबाद के गोह ब्लॉक की रहने वाली थी। परिवार द्वारा गड़बड़ी के आरोपों के बावजूद, दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए, पप्पू यादव ने कहा कि पटना भर में बिना उचित दिशानिर्देशों या सुरक्षा उपायों के गर्ल्स हॉस्टल और पेइंग गेस्ट आवास कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। उन्होंने पूछा, "बिल्डिंग बायलॉज का पालन किए बिना पांच और छह-मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। सम्राट चौधरी गरीबों की झोपड़ियों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका बुलडोजर इन अवैध हॉस्टलों के खिलाफ कब कार्रवाई करेगा?"