  • Patna School Timing: पटना में स्कूलों की टाइमिंग में हुआ बदलाव, 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे; जानें कब तक आदेश लागू

patna school timing changed

Patna School Timing: पटना जिले में लंबे समय से बंद रहे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र अब फिर से खोलने की अनुमति मिल गई है। जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षाएं शुरू करने का आदेश जारी कर  दिया है। पर ठंड और कोहरे को ध्यान में रखते हुए...

Patna School Timing: पटना जिले में ठंड के कारण लंबे समय से बंद रहे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र अब फिर से खोलने की अनुमति मिल गई है। जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षाएं शुरू करने का आदेश जारी कर  दिया है। पर ठंड और कोहरे को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। ताकि बच्चे आराम से स्कूल में पहुंच सके।

जिलाधिकारी त्यागराजन ने आदेश में कहा है कि किसी भी स्थिति में कक्षाएं सुबह 9 बजे से पहले नहीं शुरु की जाएंगी। प्रशासन का मानना है कि इससे बच्चों को सुबह की ठंड और कोहरे से राहत मिलेगी।यह अस्थायी व्यवस्था 20 जनवरी तक लागू रहेगी।


 

