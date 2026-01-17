Patna: प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, दूर-दूर तक दिखीं लपटें..मौके पर पहुंची एक दर्जन दमकल गाड़ियां

Patna Fire News: पटना से लगभग एक दर्जन दमकल गाड़ियां और एक हाइड्रोलिक वाहन मौके पर पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग लगने के समय गोदाम के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है...

Patna Fire News: बिहार के पटना में बाईपास थाना क्षेत्र स्थित करमाली चेक में शनिवार सुबह एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आसमान में धुंआ उठने लगा। पूरा गोदाम इसकी चपेट में आ गया। दूर-दूर तक आग की लपटें दिखने लगी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया।







घटना की सूचना मिलते ही गोदाम कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड और बाईपास थाना पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पटना से लगभग एक दर्जन दमकल गाड़ियां और एक हाइड्रोलिक वाहन मौके पर पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग लगने के समय गोदाम के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि गोदाम में प्लास्टिक का सामान होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया।







फायर ऑफिसर दयानंद सिंह ने बताया कि आग लगने की प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि गोदाम में फायर सेफ्टी के आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया गया था। इस मामले में प्लास्टिक गोदाम के मालिक से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गोदाम मालिक की ओर से अभी तक किसी प्रकार का लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं।