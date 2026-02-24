VIDEO: रोहतास के पहाड़ी गांवों में पेयजल संकट होगा दूर, विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने दिलाया भरोसा

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Feb, 2026 03:40 PM
#Rohtas #MurariPrasadGautam #DrinkingWaterCrisis #rohtasmla #WaterCrisis #BiharNews
रोहतास जिले के चेनारी विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी गांवों में पेयजल समस्या को लेकर स्थानीय विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने समाधान का भरोसा दिलाया है। उन्होंने...
Rohtas News: रोहतास जिले के चेनारी विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी गांवों में पेयजल समस्या को लेकर स्थानीय विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने समाधान का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि, इस मुद्दे को सदन में प्रमुखता से उठाया गया था जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया है। विभागीय इंजीनियरों द्वारा क्षेत्र का दौरा किया गया है, और गलत रिपोर्ट भेजने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। पीएचईडी के दो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं, और जल्द ही समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में काम शुरू होगा.....