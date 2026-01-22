पटना के हॉस्टल में पुलिस रेड, 40 सुतरी बम के साथ 7 छात्र अरेस्ट; मचा हड़कंप

Patna News: बिहार के पटना के हॉस्टल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में स्थित हॉस्टलों पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने हथुआ हॉस्टल के कमरों से भारी मात्रा में सुतरी बम और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने...

Patna News: बिहार के पटना यूनिवर्सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में स्थित हॉस्टलों पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने हथुआ हॉस्टल के कमरों से भारी मात्रा में सुतरी बम और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने सात छात्रों को गिरफ्तार किया है।

40 सुतरी बम के साथ 7 छात्र अरेस्ट

मिली जानकारी के मुताबिक, इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल सात छात्रों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्रों की पहचान सुपौल निवासी सौरभ कुमार (19), जहानाबाद के शुभम कुमार (20), नालंदा के दीपक कुमार (19), अरवल के विवेक कुमार (19), बक्सर के सुमित कुमार (20), मोहित कुमार (19) और प्रणव कुमार सिंह (19) के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा की गई रेड में हथुआ हॉस्टल के अलग-अलग कमरों से करीब 40 सुतरी बम, रोल कैप, पेट्रोल, बारूद, माचिस, कीलें और अन्य विस्फोटक सामान बरामद किया गया।

बता दें कि मंगलवार रात सीवी रमन हॉस्टल पर जैक्सन हॉस्टल के छात्रों ने बमबाजी और फायरिंग की। सीवी रमन हॉस्टल के एक छात्र की महिला मित्र के साथ जैक्सन हॉस्टल के छात्रों द्वारा छेड़खानी किए जाने को लेकर छात्रों के दो गुटों में मारपीट की घटना हुई थी। जिसे पुलिस ने समझा बूझाकर मामला शांत करा दिया था। बाद में जैक्सन हॉस्टल के छात्रों ने देर रात सीवी रमन हॉस्टल दीवार पर चार सुतली बम फोड़ कर डर का माहौल कायम कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने सर्च आपरेशन चला कर हॉस्टल में छापेमारी की।

केस दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने इस मामले में सुल्तानगंज थाना में केस नंबर 34/2026 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की गंभीरता से तहकीकात कर रही है।

